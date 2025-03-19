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        Gümüşhane'de engellinin evinin önünden akülü tekerlekli sandalyeyi çalan kişi yakalandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde engellinin evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyeyi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:31
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        Gümüşhane'de engellinin evinin önünden akülü tekerlekli sandalyeyi çalan kişi yakalandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde engellinin evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyeyi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde engelli vatandaşın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi çalındı.

        İhbar üzerine olay yerine gelerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisler, akülü tekerlekli sandalyenin bir kişi tarafından kamyonetin kasasına konularak götürüldüğünü tespit etti.

        Polis, Ahmet Yesevi Caddesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsü Y.K'yi "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

        Y.K'nin işlemlerinin devam ettiği, akülü tekerlekli sandalyenin ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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