Gümüşhane'de engellinin evinin önünden akülü tekerlekli sandalyeyi çalan kişi yakalandı

Y.K'nin işlemlerinin devam ettiği, akülü tekerlekli sandalyenin ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisler, akülü tekerlekli sandalyenin bir kişi tarafından kamyonetin kasasına konularak götürüldüğünü tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.