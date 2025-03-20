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        Gümüşhane'de karla kaplanan Satala Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karın ardından beyaza bürünen Satala Antik Kenti dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:14
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        Gümüşhane'de karla kaplanan Satala Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karın ardından beyaza bürünen Satala Antik Kenti dronla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan biri olduğu ve askeri karargah olarak kullanıldığı belirlenen ilçeye bağlı Sadak köyü sınırları içindeki antik kent ve çevresinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Satala Antik Kenti'ndeki Roma Kalesi, kemerli yapı ve sütunlar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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