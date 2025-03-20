Gümüşhane'de karla kaplanan Satala Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karın ardından beyaza bürünen Satala Antik Kenti dronla görüntülendi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karın ardından beyaza bürünen Satala Antik Kenti dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan biri olduğu ve askeri karargah olarak kullanıldığı belirlenen ilçeye bağlı Sadak köyü sınırları içindeki antik kent ve çevresinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Satala Antik Kenti'ndeki Roma Kalesi, kemerli yapı ve sütunlar dronla görüntülendi.
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