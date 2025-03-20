Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de üzerine kaya parçası düşen tırın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de üzerine kaya parçası düşen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Kiraz köyü mevkisinde Yunus O. idaresindeki 23 BY 510 plakalı tırın kupasının üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de karla kaplanan Satala Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu
        Gümüşhane'de karla kaplanan Satala Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu
        Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi
        Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi
        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gümüşhane'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gümüşhane'de konuştu:
        Gümüşhane'de engellinin evinin önünden akülü tekerlekli sandalyeyi çalan ki...
        Gümüşhane'de engellinin evinin önünden akülü tekerlekli sandalyeyi çalan ki...
        Gümüşhane'de kar dolayısıyla 131 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de kar dolayısıyla 131 köy yolu ulaşıma kapandı