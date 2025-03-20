Gümüşhane'de üzerine kaya parçası düşen tırın sürücüsü yaralandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üzerine kaya parçası düşen seyir halindeki tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Kiraz köyü mevkisinde Yunus O. idaresindeki 23 BY 510 plakalı tırın kupasının üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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