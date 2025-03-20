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        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine iftar verildi

        Gümüşhane Üniversitesince ramazan dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:39
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        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine iftar verildi
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        Gümüşhane Üniversitesince ramazan dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ramazan boyunca sosyal tesislerde verilen iftar kapsamında yapılan programa, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, rektör yardımcıları Prof. Dr. Bayram Nazır, Prof. Dr. Ferkan Sipahi, Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ile Genel Sekreter Mehmet Atalay ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Zeybek, AA muhabirine, Gümüşhane Üniversitesi ailesi olarak azı çoğaltmaya, çoğu ise paylaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Ramazanın herkes için hayırlar getirmesini temenni eden Zeybek, "Ramazanın bereketiyle her yıl öğrencilerimize ücretsiz yemek programları düzenliyoruz. Hamdolsun bu yıl da bir ay boyunca öğrencilerimiz oruçlarını üniversitemizin tesislerinde ücretsiz olarak açabiliyorlar." dedi.

        Prof. Dr. Zeybek, yaklaşık 1000 öğrencinin burada orucunu açtığını ifade etti.

        İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hacı Mehmet Harmandağ, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dinimizce çok güzel. Özellikle ramazanda insanın karnını doyurmak en önemli şeylerden birisidir. On bir ayın sultanı ramazanda bunu yapmak çok önemlidir. Rektörlüğümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Yahya Semur ise yemeklerden memnun olduğunu, her gün sosyal tesislerde orucunu açmaya çalıştığını kaydetti.

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