Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.