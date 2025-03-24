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        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza

        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:17
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        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza
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        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde yapılan denetimlerde M.A, M.Ç, S.Y. ve S.Y.'nin bulunduğu masanın üzerinde 2 adet 50 liralık banknot buldu.

        M.A'nın görevlileri gördüğü esnada banknotları saklamaya çalışması üzerine suç unsuru paralar ve oyunda kullanılan ıstaka ile okey taşlarına el konuldu.

        İşyeri sahibi M.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan 4 kişiye de 36 bin 988 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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