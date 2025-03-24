Kürtün'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelanın ardından kapanan yol çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açıldı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelanın ardından kapanan yol çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açıldı.
Mursal mevkiinde grup yolunda heyelan nedeniyle kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü.
Ulaşıma kapanan yol nedeniyle İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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