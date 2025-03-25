Gümüşhane'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan ve arama yapılan M.T.'nin üzerinden 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaer Mahallesinde denetim yaptı.

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