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        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ele geçirildi

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:35
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        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaer Mahallesinde denetim yaptı.

        Şüphe üzerine durdurulan ve arama yapılan M.T.'nin üzerinden 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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