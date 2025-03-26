Gümüşhane'nin kök boya ile yapılan "Kelkit zilli kilimi" kadınlara emanet

SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de coğrafi işaret tescilli "Kelkit zilli kilimi"nin üretimi için düzenlenen kurslara katılan kadınlar, yöresel kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor.

Kökeni Orta Asya'ya dayanan "Kelkit zilli kilimi"nde makine ipi kullanılmadığı için koyun yünleri tercih ediliyor.

Yörede "iğ" adı verilen aletle yumak haline getirilen yünler, boyanmak üzere hazır hale getiriliyor.

Tamamen doğal bitki kökleri kullanılarak boyanan iplerde kimyasal katkı maddesi kullanılmadığından kilimlerin renkleri canlılığını sürekli koruyabiliyor.

Usta öğreticiler nezaretinde ilçe merkezinde açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, geleneksel tezgahlarda ilmek ilmek dokudukları kilimi hem gelecek nesillere aktarıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kursiyer kadınlar ayrıca ölçüleri isteğe göre değişen kilimlerin yanı sıra yolluk, heybe, kırlent, duvar süsleri, nazarlık ve seccade gibi çeşitler ürünler de üretiyor.

Kelkit Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerden 54 yaşındaki Zinnet Daşdan, AA muhabirine, 18 yıldır kilim dokuduğunu söyledi. Daşdan, işini severek yaptığını belirterek, "Sabah geliyorum ve akşam saatlerine kadar örebilirsem devam ediyorum. İhtiyacımı da hemen hemen karşılıyorum. Ayda 1 kilim örüp ücretimi alıyorum. Evime katkı sağlıyorum." dedi. Kilim örmeye devam edeceğini dile getiren Daşdan, yöresel kültürün gençler tarafından devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Emine Kazancı da kursa katılarak yapımını öğrendiği kilimi 5 yıldır dokuduğunu ifade etti. İnsanların severek yaptığı kilimi çok beğendiğini aktaran Kazancı, "Halk Eğitim Merkezinde zilli kilim kursları olduğunu duydum. Merak ettim ve dokumak istedim. Zilli kilimi çok beğeniyorum ve her gün severek dokuyorum. Bir ay içerisinde iki kilim dokuyabiliyorum." diye konuştu. Kazancı, tamamı kök boyanın kaynatılmasıyla elde edilen iplerde katkı maddesi kullanılmadığından renklerinin solmadığını, sürekli canlı kaldığını sözlerine ekledi.