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        Gümüşhane'de cadde ve sokaklar temizleniyor

        Gümüşhane'de belediye ekiplerince kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:01
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        Gümüşhane'de cadde ve sokaklar temizleniyor
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        Gümüşhane'de belediye ekiplerince kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı açıklamada, Gümüşhane'yi daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

        Başer, temizliğin sadece belediye ekiplerinin sorumluluğu değil, aynı zamanda vatandaşların da katkı sağlaması gereken bir süreç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu noktada, vatandaşlarımızın çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak için sürekli bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Temizlik ve çevre düzenlemesi sadece bir hizmet değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen bir sorumluluktur. Bizler, halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gümüşhane genelinde başlattığımız temizlik seferberliği, şehrin her köşesinde aynı titizlikle sürecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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