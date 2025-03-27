Gümüşhane'de cadde ve sokaklar temizleniyor

Gümüşhane'de belediye ekiplerince kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı açıklamada, Gümüşhane'yi daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Başer, temizliğin sadece belediye ekiplerinin sorumluluğu değil, aynı zamanda vatandaşların da katkı sağlaması gereken bir süreç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada, vatandaşlarımızın çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak için sürekli bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Temizlik ve çevre düzenlemesi sadece bir hizmet değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen bir sorumluluktur. Bizler, halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gümüşhane genelinde başlattığımız temizlik seferberliği, şehrin her köşesinde aynı titizlikle sürecektir."