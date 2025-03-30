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        Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:46
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        Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Söğütlü Beldesi'nde, E.M. (31) yönetimindeki 06 BCJ 297 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.M. ile otomobildeki Ç.M. (89) ve A.M. (53) ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ç.M. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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