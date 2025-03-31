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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:59
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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Demirci köyünde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Y. (50), C.Y. (20) ve E.Y. (17) silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, A.Ş. (46) ise sert cisimle yüzünden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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