Gümüşhane'de toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana gelen yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana gelen yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Kelkit-Erzincan devlet yolunun 23'ncü kilometresinde çökme meydana geldi.
Çift taraflı olarak ulaşıma kapanan yolda haber verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, heyelan nedeniyle söz konusu yolun çift taraflı olarak trafiğe kapandığını, araçların Özlüce köy yoluna yönlendirildiğini söyledi.
Toprak kayması kaynaklı can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten Baruş, detaylı hasar tespiti için Karayolları ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldığını ifade etti.
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