Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi

        Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi
        ABONE OL

        Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacıemin 3 Tüneli'nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi.

        Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Güvenlik tedbirleri kapsamında yol, her iki yönde trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametinden verilmektedir. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacakların ise çevre yolu tünellerinden geçiş yapmaları önemle rica olunur."

        Açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için güvenlik önlemleri alındığına dikkati çekildi.

        Öte yandan Vali Aydın Baruş'un heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu
        Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu çöken yolda çalışmalar sürüyor
        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu çöken yolda çalışmalar sürüyor
        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi
        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi
        Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı