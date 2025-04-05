Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi

Açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için güvenlik önlemleri alındığına dikkati çekildi.

"Güvenlik tedbirleri kapsamında yol, her iki yönde trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametinden verilmektedir. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacakların ise çevre yolu tünellerinden geçiş yapmaları önemle rica olunur."

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.