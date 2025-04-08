Gümüşhane'de "Kanser Farkındalığı ve Kadın" konulu konferans gerçekleştirildi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile İl Sağlık Müdürlüğünce, "Kanser Farkındalığı ve Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen konferansta konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, herkesin kanserle yolunun kesişme ihtimali olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen panelin mesleki bir görev olmanın ötesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Karataş, herkesin hayatına dolaylı veya doğrudan dokunan bir konuyu konuşmak için toplanıldığını ifade etti.

Karataş, meme, rahim ağzı (serviks) ve kolon kanseri gibi terimlerin sadece tıbbi terimlerin dışında bir annenin ya da kızın hayat hikayesi olabileceğini belirterek, her hikayenin sonunun kötü bitmediğini, erken teşhisin önemli olduğunu aktardı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Doç. Dr. Aydanur Aydın ile Doç Dr. Sevda Uzun, Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Durmuş Önder ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kayahan Eyüboğlu'nun da sunum gerçekleştirdiği program, soru cevap kısmıyla tamamlandı.