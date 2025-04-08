Gümüşhane'de asayiş uygulamasında aranan 49 kişi yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 41 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Mart- 06 Nisan tarihleri arasında 2 bin 103 personelin katılımıyla önleyici güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce uygulamada 27 bin 889 kişiye kontrol yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine idari işlem yapılarak, toplam 49 bin 230 lira ceza kesildi.

Haklarında adli işlem yapılan 5 şüphelinin de gerçekleştirilen üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 36 fişek ve 10,5 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 12 bin 197 araç kontrol edilerek, 41 araç trafikten men edildi, 245 sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.