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        Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor

        Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:04
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        Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor
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        Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Şehir merkezinde etkili olan fırtına, İnönü Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki ağacın yola devrilmesine neden oldu.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

        Gümüşhane Valiliği ise vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulunarak, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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