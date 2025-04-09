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        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı evlere zarar verdi

        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı, girdiği evlere zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:07
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        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı evlere zarar verdi
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        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı, girdiği evlere zarar verdi.

        Merkeze bağlı Boğalı köyünde görülen bir ayı, yiyecek aramak için evlere girdi.

        Ayı tarafından zarar gören evini cep telefonu ile kaydeden köy koruyucusu Muzaffer Kavut'un, ayıya karşı sitem ettiği videosu sosyal medyada beğeni topladı.

        Kavut, AA muhabirine, gece saatlerinde sese uyandığını, ayıyı pencereden içeri girerken gördüğünü söyledi.

        Evinin penceresinin kırıldığını aktaran Kavut, "O anda korktum. Ayı da bizden korkup kaçtı. Kapıları ve pencereleri sağlamlaştırdım. Sabah tekrar köye çıktım. Baktım ayı başka evlere de girmiş. Evi dağıtmış ben de kayıt altına aldım." diye konuştu.

        Kavut, evlerde oluşan zararı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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