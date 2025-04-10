Gümüşhane'de etkili olan fırtınada 20 evin çatısı zarar gördü

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştuğu bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve il genelinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle gerçekleşen hasarlara ilişkin ihbarlar geldiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde il merkezinde 13, Kelkit'te 5, Köse'de ise 2 eve ait çatının fırtına nedeniyle uçtuğu, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edileceği kaydedildi.