Gümüşhane'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı

Baruş, gençlerin bilgiye ulaşma aşkını teşvik etmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılmasının önemini ifade eden Vali Baruş, "Toplum olarak bu bilinci yaygınlaştırmak gerekiyor. Kütüphaneler yalnızca kitap okuma mekanı değil, aynı zamanda teknolojik imkanlarla bilgiye erişim sunan kurumlardır." diye konuştu.

İl Halk Kütüphanesi'ndeki programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kütüphanelerin bireysel ve toplumsal gelişmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.