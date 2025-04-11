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        Gümüşhane'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı

        Gümüşhane'de 61.Kütüphane Haftası dolasıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:38
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        Gümüşhane'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı
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        Gümüşhane'de 61.Kütüphane Haftası dolasıyla program düzenlendi.

        İl Halk Kütüphanesi'ndeki programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kütüphanelerin bireysel ve toplumsal gelişmenin anahtarı olduğunu söyledi.

        Okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılmasının önemini ifade eden Vali Baruş, "Toplum olarak bu bilinci yaygınlaştırmak gerekiyor. Kütüphaneler yalnızca kitap okuma mekanı değil, aynı zamanda teknolojik imkanlarla bilgiye erişim sunan kurumlardır." diye konuştu.

        Baruş, gençlerin bilgiye ulaşma aşkını teşvik etmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

        Program sonunda kütüphaneyi aktif kullanan okuyuculara ödül verildi.

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        Galeri
        Galeri

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