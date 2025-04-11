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        Gümüşhane'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

        Gümüşhane'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:24
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        Gümüşhane'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
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        Gümüşhane'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Karaer Mahallesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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