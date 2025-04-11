Gümüşhane'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dualar edildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Karaer Mahallesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

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