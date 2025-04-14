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        Gümüşhane'de yaşlı kadın ölü bulundu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki yaşlı kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:07
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        Gümüşhane'de yaşlı kadın ölü bulundu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki yaşlı kadın ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atayurt Sokak'ta yaşayan annesi H.F'nin evde olmadığını fark eden kızı M.F. jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada yaşlı kadının Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulunduğunu tespit etti.

        Olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.F'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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