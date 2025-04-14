Gümüşhane'de yaşlı kadın ölü bulundu

Olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.F'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada yaşlı kadının Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulunduğunu tespit etti.

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