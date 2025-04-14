Gümüşhane'de yüzerek balık kafesine gelen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki barajda yer alan alabalık kafesine giren ayının yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki barajda yer alan alabalık kafesine giren ayının yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Torul Barajı'nın Kirazlık mevkisindeki alabalık işletme tesisine ait balık kafeslerine yüzerek gelen bir ayı, ağların bulunduğu alanda yiyecek aradı.
Bir süre kafes içerisinde dolaşan ve avladığı balığı yiyen ayı, ağları yırtarak bulunduğu yerden çıkıp yüzerek uzaklaştı.
Olay anı işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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