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        Gümüşhane'de masal atölyesi açıldı

        Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğünce masal atölyesi projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:55
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        Gümüşhane'de masal atölyesi açıldı
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        Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğünce masal atölyesi projesi hayata geçirildi.

        Vali Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında hizmete kazandırılan atölyede çocukların hayal dünyasının gelişmesi, okuma alışkanlıklarının artması ve toplumsal değerlerin kıymetinin bilinmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

        Masal atölyesinde eğitim gören çocukların gelecekte çok önemli fertler olacağını belirten Baruş, "Ülkemizin geleceğine katkı sunacaklar. Bu nedenle atölyemizin açılışını önemsiyoruz. İnşallah Gümüşhane'de öğrenme çağında çocuklarımız atölyemizden gerekli şekilde yararlanırlar. Öğretmenlerimizin atölyeyi aktif olarak kullanması istiyoruz. Emekler boşa gitmesin." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli de masal atölyelerinin çocukların kitaplarla güçlü bir bağ kurmalarını, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve kültürel birikimlerini zenginleştirmeyi hedefleyen, eğitimle ve eğlencenin birleştiği ortamlar olduğunu kaydetti.

        Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve kurum müdürleri katıldı.

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