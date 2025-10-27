Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar

        Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının yer aldığı mahalledeki ağaçlar, mevsimin renkleriyle bütünleşerek ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

        Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi, "güz" renkleriyle birleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Satala Antik Kenti'nde Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu
        Satala Antik Kenti'nde Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu
        Gümüşhane'de "Garson Abla" adı verilen robot kafedeki müşterilerin dikkatin...
        Gümüşhane'de "Garson Abla" adı verilen robot kafedeki müşterilerin dikkatin...
        Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti
        Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti
        Gümüşhane'de 5 kilo 150 gramlık bebek dünyaya geldi
        Gümüşhane'de 5 kilo 150 gramlık bebek dünyaya geldi
        Otomobil istinat duvarını aşıp belediye otoparkına düştü
        Otomobil istinat duvarını aşıp belediye otoparkına düştü
        Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı