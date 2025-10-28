Habertürk
        Okuma yazma hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

        Okuma yazma hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:33
        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan Hatun Altıntaş, yalnız yaşaması nedeniyle günlük hayatta yaşadığı zorlukları okuryazar olarak geride bıraktı.

        Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen 1 çocuk annesi Altıntaş, eşinin 4 yıl önce vefat etmesi, oğlunun da İstanbul'a taşınmasıyla yalnız yaşamaya başladı.

        Okuma yazma bilmediği için günlük hayatında zorlanan Altıntaş, İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen "Yoğunlaştırılmış temel düzeyde okuma-yazma kursu"na katıldı.

        Kursu başarıyla tamamlayan, yakınları ve çevresinin de desteğini alan Altıntaş'ın şimdiki hedefi ise ortaokul ve lise eğitimini bitirebilmek.

        - "Yedi kardeşin içinde bir tek ben okuyamadım"

        Altıntaş, AA muhabirine, kardeşlerinin eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarını, kendi durumuna ise her zaman üzüldüğünü söyledi.

        Eğitim hayatına neden başlayamadığını bilmediğini dile getiren Altıntaş, "Yedi kardeşiz ve üçüncü çocuğum. Diğer kardeşlerim okudu. Ağabeyim öğretmen, kız kardeşlerimin kimisi hemşire, kimisi sağlıkçı, yani hepsi memur oldu. Yedi kardeşin içinde bir tek ben okuyamadım. Neden okuyamadığımı da bilmiyorum. Ben mi istemedim, şartlar mı elvermedi, gerçekten bilmiyorum." diye konuştu.

        Altıntaş, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursu açılacağını komşularından öğrendiğini ve kursa hemen kayıt yaptırdığını ifade etti.

        Okumaya çok meraklı olduğunu vurgulayan Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artık okuyabiliyorum ama kendime tam olarak güvenemiyorum. Yalnız yaşadığım için doğru okuyup okumadığımı bazen bilemiyorum. Bir yere gittiğimde tabelaları okumam gerekiyor. Kente gittiğimde gideceğim yeri okuyamamak beni zorluyordu. Bu yüzden okumaya, öğrenmeye karar verdim."

        Altıntaş, okuryazar olmasının ardından günlük yaşamının daha da kolaylaştığını, çoğu işini yapabildiği için kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde görevli sınıf öğretmeni Gamze Güngör ise birçok kişinin okuma yazma eğitimi için kurslara başvurduğunu kaydetti.

        Güngör, Hatun Altıntaş'ın azimli ve mücadeleci olduğunu belirterek, "Okuma yazma kursunun açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırmak istedi. Çünkü kendi işlerini kendi yapmak istiyordu. Hastaneye gittiğinde işlemlerini kendi halletmek, gelen bir telefonu cevaplamak, telefon kullanabilmek istiyordu. Yanında kimsesi olmadığı için tek başına ayakta durmaya çalışan bir teyzemiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

