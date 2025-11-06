Gümüşhane Valisi Baruş, havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, havalimanı inşaatında inceleme yaptı.

        06.11.2025 - 09:49
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köse ilçesine bağlı Salyazı köyündeki Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Baruş, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Baruş, çalışmaların ağustostan sonra hızlandığını belirterek, "Kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Bu süreç tamamlandıktan sonra içerisinin donanımlarına, ince işçiliklere geçilecek. Kule inşaatı da beton olarak tamamlanmış durumda ama çelik imalatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Baruş, itfaiye binası, garaj, güç dağıtım merkezi, katı atık depolama merkezi ve atık su arıtma merkezleri inşaatlarının da sürdüğünün altını çizdi.

        Şantiyede 110 kişinin çalıştığına işaret eden Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Havanın elverdiği oranda inşaat devam edecek. İnşaatta herhangi bir aksama yok. Çelik imalat tamamlandıktan sonra terminal binasının üst kısmının kapatılmasına geçilecek. İnşallah hava durumu müsait olursa bu kapatma işlemleri de yapılır. Ondan sonra iç imalatlara daha kolay geçme imkanı olur. Burası rakım olarak yüksek bir yer. Mevsim müsait olmayınca çalışmak zor oluyor."

        Vali Baruş, havalimanının bölge için önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Burası tamamlandığında iki ilimizin de dünyaya açılan kapısı olacak. Özellikle yakında bulunan Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerimiz açısından da büyük bir imkan olacak burası. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelecek insanlarımız kolaylıkla memleketlerine ulaşabilecekler. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte özellikle çevrede bulunan tarihi ve kültürel varlıklarımızın da daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle Satala Antik kentimizin de daha büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz. Bölgeye değer kazandıracak bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

        İncelemeleri sırasında Vali Baruş'a, Köse Kaymakamı İbrahim Pelit, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdür Vekili Bilal Timur, Kelkit ve Köse İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

