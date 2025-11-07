Gümüşhane'de doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı
Gümüşhane'de doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı.
Gümüşhane'de doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı.
Arkadaş grubuyla Süleymaniye Mahallesi'nin Kop mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan Utku Doğan (25), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Doğan, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.