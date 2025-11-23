Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı ailesi ve lise öğretmenleri unutamıyor

        Tunceli'de 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hem ailesi hem de eğitim gördüğü lisedeki öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:57
        Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçesi Demirkapı köyünde toprağa verilen Necmettin öğretmeni, ailesi ve öğretmenleri unutmuyor.

        Şehit öğretmenin karnesi, teşekkür belgesi ve diploması mezun olduğu Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi'ndeki panoda yer alarak hatırası yaşatılıyor.

        - "Ne mutlu ki bu milletin bir ferdiyiz, evladıyız"

        Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı öğretmenlere hayırlı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

        Oğlu sayesinde onurların en büyüğünü yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Bizi 9 senelik sürede hiç yalnız bırakmayan aziz milletimize, öğretmenlerimize en içten dualarımla esenlikler diliyorum. İyi ki aziz milletimiz var. Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bu milletin bir ferdiyiz, evladıyız." diye konuştu.

        Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendilerinde ayrı bir hüzün oluşturduğunu ifade ederek, "Oğlum şu anda görevde olup evlatlarımıza yardım edeceği yerde kabrinde yatıyor. Temennimiz de geriye kalan binlerce, milyonlarca evladımız ve öğretmenimiz var. Allah onların eksikliğini göstermesin." dedi.

        Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz da Necmettin öğretmenin kardeşi olmanın onur ve gurur verici olduğunu belirtti.

        Her insanı bir öğretmenin yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Ağabeyimin yokluğu üzücü ama sağ olsunlar ziyarete gelen öğretmenleri, öğrencileri ve arkadaşları da bize bu yokluğu göstermiyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        - "Onunla beraber yaşamaktan mutlu olduk"

        Matematik öğretmeni İbrahim Arslan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın derslerine ilgili, vatansever, çocuklara ve insanlara sevgiyle bakan bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.

        Arslan, Necmettin Yılmaz'ı asla unutmayacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Biz, onun öğretmeni olmaktan, onunla beraber yaşamaktan mutlu olduk. Böyle bir hazin sonuç olduğu için de üzüntülüyüz. Her sene özellikle öğretmenler günü geldiğinde anılar depreşiyor. Vatanı için değerli olan bir insanın kaybedilmesi tabii ki üzücü."

        Tarih öğretmeni Şifa Gülbayrak ise şehit öğrencisinin her zaman akıllarında olduğunu söyledi.

        Necmettin öğretmenin öğrencilik yıllarında sakin, derslerine çalışan, uyumlu ve gayet başarılı bir öğrenci olduğunu aktaran Gülbayrak, "Değerli bir öğrencimizdi. Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda bütün şehit öğretmenlere rahmet diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

