Sürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyor

DHA

-GÜMÜŞHANE'de trafik polisleri, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, polis kontrol noktasına kurduğu 'yaşam tüneli' çadırında, sürücülere uymaları gereken kuralları video izleterek, gösteriyor.

-GÜMÜŞHANE'de trafik polisleri, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, polis kontrol noktasına kurduğu 'yaşam tüneli' çadırında, sürücülere uymaları gereken kuralları video izleterek, gösteriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Yaşam Tünelleri Projesi, Gümüşhane´de de uygulamaya girdi. Kentin İkisu mevkisindeki trafik denetleme alanına 'Yaşam Tünelleri' çadırı kuruldu. Araçlarıyla birlikte çadıra alınan sürücülere, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkileri, cep telefonu kullanımındaki riskler ve aşırı hızın yol açabileceği tehlikeler ile ilgili video izlettirildi. 
`SÜRÜCÜLERİ BİLİNÇLENDİRİYORUZ´
Gümüşhane Trafik Şube Komiser Yardımcısı Tacettin Eyi, projenin trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Yaşam tüneli olarak adlandırılan çadırlarımız, İçişleri Bakanlığımız tarafından verilen talimat üzerine yapılan bir uygulama. Diğer illerde de uygulanıyor ancak bizim ilimizdekinin farkı daha teknolojik olması. Yüksek ses sistemi ve görüntü kalitesi mevcut, yolcuları araçtan indirmeden tünel içerisinde videolar izletiyoruz. Çadırın girişi ve çıkışı elektronik kepenklerle donatılmış. Çadırın dışı bilinçlendirici reklamlarla kaplı. Yapılan uygulamayla, emniyet kemeri, telefonla konuşma, aşırı hız gibi ihlalleri yapan sürücüleri çadırlara alıp, konularla ilgili kısa videolar izleterek, sürücüleri bilinçlendiriyoruz. Oluşabilecek kazaları gösterip, önlem almalarını ve ihlalleri tekrarlamamalarını amaçlıyoruz" dedi.
`EMNİYET KEMERİMİ BAĞLAYACAĞIM´
Trabzon´dan Erzincan´a yolculuk yapan sürücü Kemal İskifiyeli, uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirerek, "Emniyet kemerini rahatsız etmemesi için arkaya atmıştım. Videoyu izledim. Çamdan çıkanlar, arabadan fırlayanlar oluyor. Çocuklar için emniyet kemerinin önemini de gördüm. Bundan sonra emniyet kemerimi kuralına uygun bağlayacağım" diye konuştu.
`VİDEOYU HERKES İZLEMELİ´
Samsun'dan Gümüşhane´ye yolculuk yapan Mahmut Uzun da, "Emniyet kemeri takıyorum. Çadırı merak ettiğim için görmek istedim. Videoyu izlediğim için mutluyum. Emniyet kemeri takmadan yola çıkmıyorum. Merak ettiğim için izledim, herkesin izlemesini tavsiye ediyorum" dedi.
Ankara´dan Gümüşhane´ye giden Ahmet Kadıoğlu ise emniyet kemerini usulüne uygun takmadığı için ceza yazıldığını nelirterek,  "Hata bizim, videoyu herkes izlemeli" diye konuştu

GÜMÜŞHANE

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:44
  • GÜNEŞ 06:08
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını yaşatmaya çalışıyor Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki son Kelek ustaları değişen zamana karşı direniyor
YEREL HABERLER Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını yaşatmaya ...
Gümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Gümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 ...
İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü Gümüşhane’de kelebek toplayan yabancı uyruklu şahıslar 700 adet kelebekle yakalandı
YEREL HABERLER İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü Gümüşhane’de ...
Gümüşhane’nin 24 SİT alanı, 407 taşınmaz kültür varlığı var
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin 24 SİT alanı, 407 taşınmaz kültür ...
Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor
YEREL HABERLER Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X