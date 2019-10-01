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Köse’de ilk kez ekilen silajlık mısırda hasat yapıldı Barajlarla birlikte sulu tarıma kavuşan ilçede ...

İHA

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yapılan ve yapılmakta olan barajlarla oluşturulan sulanabilir tarım arazileri meyvelerini verdi. Bu yıl deneme amaçlı ilk kez ekilen 151 dekarlık silajlık mısır tarlasında hasat günü yapıldı.

Köse’de ilk kez ekilen silajlık mısırda hasat yapıldı Barajlarla birlikte sulu tarıma kavuşan ilçede ilk kez denenen silajlık üretiminde başarı elde edildi

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yapılan ve yapılmakta olan barajlarla oluşturulan sulanabilir tarım arazileri meyvelerini verdi. Bu yıl deneme amaçlı ilk kez ekilen 151 dekarlık silajlık mısır tarlasında hasat günü yapıldı.
Barajların ve sulama sistemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede ürün çeşitliliği artarken, kuru fasulye ve nohut hasadının ardından bu kez Köse ilçesinde silajlık mısır hasadı yapıldı.
Sulama sistemleriyle birlikte verimi artan topraklarda gelir seviyesi yüksek olan yeni ürün denemeleri kapsamında hayvancılığı geliştirmek amacıyla yüzde 50’si İl Özel İdaresi destekli yüzde 50’si çiftçi katkılı “Yemi Bitkileri Tohum Dağıtımı” projesi kapsamında silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılan Gökçe köyünde tarla günü yapıldı.
Projeden yararlanan çiftçi Tamer Tural’ın Yaylım Sulama Barajıyla suladığı 151 dekarlık arazisine diktiği silajlık mısırlardan dekarda 45 ton verim elde etti.
Üretimi daha geniş alanlara yaymak amacıyla İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birsen, DSİ 223.Şube Müdürü Ümit Yayla, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Soydaş, diğer kurum amirleri ve çiftçilerin katılımlarıyla Tural’ın arazisinde Tarla Günü Etkinliği gerçekleştirildi.
Tarla gününe katılanlar çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar dilerken, üründen elde edilen verimin oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.

GÜMÜŞHANE

01 Ekim 2019 Salı

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