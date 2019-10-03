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Gümüşhane elmaları hasat edilmeye başlandı Misket elması raflardaki yerini aldı

İHA

Adı türkülerde, manilerde geçen elmalarıyla ünlü Gümüşhane'de, rengi, biçimi, tadı ve kokusuyla farklı olan elmada ilk hasat tüketiciyle buluştu.

Gümüşhane elmaları hasat edilmeye başlandı Misket elması raflardaki yerini aldı

Adı türkülerde, manilerde geçen elmalarıyla ünlü Gümüşhane’de, rengi, biçimi, tadı ve kokusuyla farklı olan elmada ilk hasat tüketiciyle buluştu.
Mahalli adlarıyla tespit edilen 24 çeşit elmanın yetiştiği ve bir zamanlar Osmanlı saraylarına elma gönderilen Gümüşhane’de Harşit Çayı kenarındaki bahçelerde yetiştirilen elmalar GümüşhaneBayburt ve GümüşhaneTrabzon karayolu kenarında satılmaya başlandı.
Yöresel ismiyle “Misket” elması ve “Hacı Hamza” armudu bahçelerinin yakınındaki karayolu kenarında sandıklar içerisinde köylü vatandaşlar tarafından satışa sunuluyor.
Özellikle GümüşhaneBayburt karayolu üzerinde Tekke, Yeniyol ve Pirahmet köyü kesimlerinde satışa sunulan meyveler yoldan geçen vatandaşlardan da büyük rağbet görüyor.
Tekke köyü Türkmenler Mahallesindeki bahçesinde topladığı elmaların ilk mahsulünü GümüşhaneBayburt karayolu üzerinde satan 61 yaşındaki Fahri Alkan, Gümüşhane elmasının zaten meşhur bir elma olması nedeniyle çok fazla rağbet gördüğünü belirterek “Yöresel, kendi bahçelerimizden elma ve armut satışlarını yapıyoruz. İlgiden çok memnunuz. Çok durup alan var. Uzak yerlere giden yolcular özellikle tercih ediyor. Gümüşhane elması zaten meşhur bir elmadır. Şuanda misket elmasını ve Hacı Hamza armudunu satışa sunduk. Bu yıl ki verim çok iyi. Satabildiğimi satıyorum, satamadığımı komşulara, gidip gelenlere dağıtıyorum. Elmayı kesinlikle zayi etmiyoruz” dedi.
Elmayı 3 kilosu 10 liradan, armudu kilosunu 5 liradan sattıklarını dile getiren Alkan, “Benim çocukluğumda babamlar buralardan elma toplayıp kamyonlara doldurup Kars, Van bölgesine götürüp satarlardı. Gümüşhane olarak bizim onlarca yerli elma ve armut çeşitlerimiz var” diye konuştu.
Osmanlı döneminde saraylara kadar gönderilen Gümüşhane elma ve armut çeşitlerinin yer aldığı bahçeler Rus işgali döneminde askeri hazırlık yapmak bahanesiyle Ruslar ve Ermeniler tarafından büyük oranda yok edilmişti.
Gümüşhane elmaları, Osmanlı döneminde Trabzon ve Erzurum üzerinden özel kasalar içinde, katırlar üzerinde ülkenin tüm topraklarına gönderiliyordu.

GÜMÜŞHANE

03 Ekim 2019 Perşembe

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