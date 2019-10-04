G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019nin k\u00f6kl\u00fc esnaflar\u0131ndan \u0130l Genel Meclisi \u00fcyesi Halit Okur, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde d\u00fc\u015fme sonucu ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tedavi edildi\u011fi hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. G\u00fcm\u00fc\u015fhane merkez il\u00e7e AK Parti \u0130l Genel Meclisi \u00fcyesi ve uzun y\u0131llardan beri Ba\u011flarba\u015f\u0131 Sanayi Sitesinde esnafl\u0131k yapan 68 ya\u015f\u0131ndaki 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Okur, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Tekke k\u00f6y\u00fcndeki evinin bah\u00e7esinde merdiven dayad\u0131\u011f\u0131 elma a\u011fac\u0131ndan hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek betonun zeminin \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc. Olay\u0131n ard\u0131ndan 112 Acil Servis ambulans\u0131yla G\u00fcm\u00fc\u015fhane Devlet Hastanesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nan Okur\u2019un d\u00fc\u015fmeden kaynakl\u0131 kafatas\u0131nda k\u0131r\u0131klar ve beyin kanamas\u0131 nedeniyle hemen ameliyata al\u0131nd\u0131. Ameliyat\u0131n ard\u0131ndan Trabzon daki Y\u0131ld\u0131zl\u0131 Medical Park Hastanesi ne sevk edilen Okur, burada beyin kanamas\u0131 ve \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.