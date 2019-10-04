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Ölüm hastanede sıra beklerken geldi Kalp krizinden şüphelenip hastaneye giden şahıs sıra beklerken ...

İHA

Gümüşhane Devlet Hastanesinde muayene olmak için sıra bekleyen Alaattin Uzunosmanoğlu, kalp krizi geçirerek olduğu yerde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Aktutan köyü Tefil mahallesi sakinlerinden Uzunosmanoğlu (70), dün gün boyu mahallede cami şadırvanındaki onarım çalışmalarına yardım ettikten sonra gece mide ve sırt ağrısı yaşayınca durumundan şüphelenerek sabah aracıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada muayene olmak için sıra bekleyen Uzunosmanoğlu, fenalaşınca yanında oturan arkadaşına “Elimi tut” dedikten sonra aniden oturduğu banka yığıldı.
Olay anında kalp krizi geçirerek vefat ettiği anlaşılan Uzunosmanoğlu, Acil Serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beş çocuk babası Uzunosmanoğlu, yarın öğlen namazına müteakip Kemaliye camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Emirler mezarlığında toprağa verilecek.

GÜMÜŞHANE

04 Ekim 2019 Cuma

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