Gümüşhane Yenikapı’da tanıtılacak İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri 24-27 Ekim tarihlerinde Yenikapı’da yapılacak İstanbul GÜDEF heyeti gazetecilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane Yenikapı’da tanıtılacak İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri 24-27 Ekim tarihlerinde ...

İHA

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ev sahipliğinde Yenikapı'da 2427 Ekim'de yapılacak olan '8. İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri' için GÜDEF heyeti Gümüşhane'ye geldi.

Gümüşhane Yenikapı’da tanıtılacak İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri 24-27 Ekim tarihlerinde Yenikapı’da yapılacak İstanbul GÜDEF heyeti gazetecilerle buluştu

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ev sahipliğinde Yenikapı’da 2427 Ekim’de yapılacak olan ‘8. İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri’ için GÜDEF heyeti Gümüşhane’ye geldi.
Programla ilgili Valiliğin ev sahipliğinde Belediye Başkanları, kurum ve STK temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapmak, kurum ve STK’ların görüşlerini almak üzere Gümüşhane’ye gelen GÜDEF Genel Başkanı Vahit Olgun ve beraberindeki heyet program hakkında istişarelerde bulunmak için gazetecilerle ayrı bir programda buluştu.
GÜDEF Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı, Gümüşhane ve Kelkit temsilcileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Olgun, gazetecilerle 11 Kardeşler Lokantasında gerçekleştirdiği buluşmada İstanbul’da federasyona bağlı 140 dernek bulunduğunu söyledi.
Her yıl geleneksel olarak İstanbul’da gerçekleştirilen Gümüşhane Tanıtım Günleri etkinliğinin bu yıl 8.sini 2427 Ekim tarihleri arasında Yenikapı’da gerçekleştirileceklerini kaydeden Olgun, “İlk zamanlar İstanbul Feshane’de kapalı mekanda yapılıyordu. Büyükşehir Belediyesi hemşehri günlerini Maltepe ve Yenikapı’da gerçekleştiriyor. Maltepe’de bir yıl yapmıştık fakat istenen verim elde edilememişti. Biz de bu yıl Yenikapı’da yapmayı tasarladık. Yenikapı’da 3 farklı çadırda yapılacak etkinlik. Birisi kültür çadırı, tanıtımların yapıldığı, kurum ve kuruluşların içerisinde yer aldığı bir çadır. Diğeri yöresel ürünler çadırı ve yeme içme çadırı var” dedi.
Bu yıl sadece eğlenceye dönük değil kültüre yönelik programların olması yönünde de ortak bir fikirde buluştuklarını dile getiren Olgun, “Sempozyumlar, şiir dinletileri ve diğer kültürel etkinlikler bu yıl fazla olacak. Gümüşhane’yi sadece pestil ve kömesi ile anılan bir şehir olmaktan çıkarıp doğasıyla, turizmiyle, kültürüyle ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Saban, kotan, tırpan, ortak gibi tarım aletlerini götürüp orada sunumunu yapmak istiyoruz. Gudu yapımını canlı olarak yaptıracağız. Belediyelerimiz kendi yörelerinde yapılan ürünleri ustaları tarafından yapılmasını sağlayacak” diye konuştu.
Olgun’un konuşmasının ardından programa katılan Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, ulusal haber ajansı ve gazete temsilcileri İstanbul Gümüşhane Günleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

GÜMÜŞHANE

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:50
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölüm hastanede sıra beklerken geldi Kalp krizinden şüphelenip hastaneye giden şahıs sıra beklerken kalp krizi geçirerek öldü
YEREL HABERLER Ölüm hastanede sıra beklerken geldi Kalp krizinden ...
Gümüşhane İl Genel Meclisi üyesi Okur, beyin kanaması sonucu vefat etti Elma ağacından düşen Halit Okur kurtarılamadı
YEREL HABERLER Gümüşhane İl Genel Meclisi üyesi Okur, beyin kanaması ...
Gümüşhane elmaları hasat edilmeye başlandı Misket elması raflardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Gümüşhane elmaları hasat edilmeye başlandı Misket ...
Gümüşhane’de yayalara yol verenlere teşekkür belgesi verildi Gümüşhane’de ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ Uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yayalara yol verenlere teşekkür belgesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X