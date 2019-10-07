Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz hafta başlayan Ekim ayı toplantıları sona erdi. Geçtiğimiz hafta düşme sonucu geçirdiği beyin kanamasının ardından vefat eden meclis üyesi Halit Okur’un masasına çiçek bırakıldı, toplantının ardından ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu’nun başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların son gününde mecliste duygusal anlar yaşandı.

Geçtiğimiz hafta meclis toplantısından çıktıktan sonra Tekke köyündeki evinin bahçesinde bulunan elma ağacından düşerek beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede vefat eden AK Parti merkez ilçe İl Genel Meclis üyesi ve Meclis Başkanlık Divanı üyesi Halit Okur’un masasına çiçek bırakıldı.

Toplantının başlangıcında zaman zaman gözleri dolarak yaptığı duygusal konuşmada geçtiğimiz hafta vefat eden meclis üyesi Halit Okur’a Allah’tan rahmet dileyen Meclis Başkanı Erdoğdu, “Ruhu şad olsun. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak Köse ve Torul ilçesinde bulunan taşınmazların satışıyla ilgili Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarım Hizmetleri Komisyonda hazırlanan raporlar görüşülerek kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olan Gümüşhaneli hayırseverler Aysın ve Rafet Ataç ile AysınRafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından şartlı bağış olarak gönderilen 700 bin liranın kabul edilmesi hakkındaki teklif yazısı da görüşülerek kabul edildi.

İl Özel İdaresi ek yatırım programı teklifi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilirken, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonuna Hüseyin Bedir ve Kemal Emiroğlu seçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Çakırgöl ve Gırlavu deresinden içme suyu talebi ise Tarım Hizmetleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Çevre Komisyonuna gönderildi.

Toplantının ardından vefat eden meclis üyesi Halit Okur’un İnönü Mahallesi, Mordut Yeni Camii altında bulunan taziye evinde Vali Kamuran Taşbilek, Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile meclis üyelerinin katılımıyla taziye ziyareti gerçekleştirildi.

Kur’anı Kerim okunan ziyarette Okur’un çocukları ve kardeşlerine taziyelerini ileterek bir süre sohbet eden Vali Taşbilek, Meclis Başkanı Erdoğdu ve Genel Sekreter Akdoğan, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

GÜMÜŞHANE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:53

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