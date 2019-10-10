Gümüşhane’de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı İl genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu, dua edildi Uygulama operasyon devam ettiği sürece hergün yapılacak

Türkiye’nin Suriye sınırlarında Fırat’ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane’de sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi. Uygulama operasyon boyunca devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane’de 500’den fazla camide sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, askerler için dua edildi.

Kent merkezindeki Kemaliye Camisine gelen vatandaşlar operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Burada bir açıklama yapan İl Müftüsü Osman Ayas, “Bu sabah itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde bütün camilerde Fetih suresini okuyarak arkasından şuanda operasyonda olan askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz için dua ettik. Allah onların yardımcısı olsun. Gönülden dua ediyoruz. Allah onları muzaffer eylesin inşallah. Bu uygulamamız operasyon devam ettiği süre içerisinde bütün camilerimizde devam edecek. Dualarımızla onları destekleyeceğiz inşallah. Allah kahraman askerlerimizi her daim muzaffer eylesin” dedi.

GÜMÜŞHANE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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