Gümüşhane’de yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2019 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Taşbilek, 2019 yılında kamu kuruluşlarının 7 milyar 503 milyon 534 bin lira proje tutarlı işi bulunduğunu, dönem sonu harcamasının 727 milyon 904 bin lira olduğunu söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 636 milyon 21 bin TL ile Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının da 645 milyon 226 bin TL ile ulaştırma ve haberleşme sektöründe gerçekleştirildiğini ifade etti.

İl genelinde yürütülen toplam 199 projeden 33’ünün bitirildiğini, 113 tanesinin devam ettiğini, 11 projeye henüz başlanılamadığını dile getiren Vali Taşbilek, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 12 projeye 3 milyon 831 bin 842 TL tutarında destek sağlandığını, KÖYDES kapsamında da 25 milyon 26 bin TL’lik ödenekle çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra sırasıyla yatırımcı kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri sunum eşliğinde kent geneline yapılan ve planlanan çalışmalarla ve koordinasyon gerektiren konularla ilgili kurul üyelerine bilgi aktardı.

GÜMÜŞHANE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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