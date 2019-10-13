TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 10 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Kadir Kantekin xx, Hüseyin Can xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx (Burak Sarı dk. 62 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Muharrem Efe dk. 72 x), Mert Çakar xx (İlke Tankul dk. 88 ?), Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Mustafa Çakır xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Nizamettin Çalışkan xx (Sinan Kurumuş dk. 79 xx), Onur Kolay xx (Ferhat Yazgan dk. 69 x), Zahit Fındık xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 64 x), Serdar Deliktaş xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Dilaver Güçlü xx, Oğuz Kocabal xx
Gol: Sinan Kurumuş (dk. 84) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), Serdar Deliktaş, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Manisa Futbol Kulübü)
GÜMÜŞHANE
13 Ekim 2019 Pazar
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