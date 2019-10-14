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Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu günlerde sezonun kapandığı tabiat parkında bu yıl ...

İHA

Zigana Dağı'nın eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı sonbahar mevsiminde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu günlerde sezonun kapandığı tabiat parkında bu yıl pastırma yazı yaşanıyor Gündüzleri sıcak havanın hakim olduğu tesis hafta içi ve hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Zigana Dağı'nın eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı sonbahar mevsiminde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı pastırma yazının etkisindeki Gümüşhane’de sonbahar mevsiminde misafirlerini ağırlıyor.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında, Zigana dağının eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkında kış mevsimi öncesinde havaların sıcak olması nedeniyle önceki yılların aksine halen yoğunluk yaşanıyor.
İşletmecilerden Abdullah Eroğlu, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda havaların soğuk olması nedeniyle sezonu sonlandırdıklarını fakat bu yıl adeta pastırma yazının yaşanması nedeniyle hizmet vermeye devam ettiklerini ve ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.
Hafta içi ve hafta sonunda hem Arap turistler hem de yerli turistlerin Limni Gölüne yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Eroğlu, Tabiat parkında bulunan 20 adet kır evinde konaklama imkanı sağlandığını da hatırlattı.
Semaver çayı, dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzolası ve kuymağıyla bilinen Limni Gölü Tabiat Parkına hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabildiğini belirterek, kış mevsimi öncesinde sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerini yaşamak ve doğada huzur bulmak isteyenleri Limni Gölüne davet etti.
Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında oturma grupları, kamelyalar, seyir terası, yürüyüş yolları ve çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken yapılan beton yol çalışmasının ardından tabiat parkına ulaşım daha rahat hale geldi.

GÜMÜŞHANE

14 Ekim 2019 Pazartesi

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