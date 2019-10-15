Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat eserine dönüşüyor Ressam Muharrem Muslu şehrin en işlek caddesinde çirkin görüntü oluşturan panolara Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerini resmediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat eserine dönüşüyor Ressam Muharrem Muslu şehrin en ...

İHA

Gümüşhane'nin en işlek caddelerinde üzerlerine yapıştırılan reklam afişleri, el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik trafoları Ressam Muharrem Muslu tarafından sanat eserine dönüştürülüyor.

Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat eserine dönüşüyor Ressam Muharrem Muslu şehrin en işlek caddesinde çirkin görüntü oluşturan panolara Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerini resmediyor

Gümüşhane’nin en işlek caddelerinde üzerlerine yapıştırılan reklam afişleri, el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik trafoları Ressam Muharrem Muslu tarafından sanat eserine dönüştürülüyor.
Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde bulunan 40’tan fazla elektrik panosu Gümüşhane Belediyesinde çalışan ressam Muharrem Muslu tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren resimlerle kaplanıyor.
Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmanın 2 hafta daha sürmesi beklenirken, reklam, el broşürü ve diğer materyaller nedeniyle çirkin görünen panolar güzel bir görünüme kavuşuyor.
Caddelerin işlek olması nedeniyle meraklı gözler eşliğinde çalışmasını yapan, vatandaşların sık sık sorularına muhatap olan ressam Muharrem Muslu, bazı panolara da “Barış Pınarı” harekatı nedeniyle tarihi ve milli değerleri resmetti.
Herhangi bir eğitim almadan yaklaşık 20 yıldır resim yaptığını kaydeden Ressam Muharrem Muslu, bugüne kadar Gümüşhane’de çocuk parkları, okul bahçeleri ve şehrin coğrafi konumu nedeniyle çok sayıda bulunan istinat duvarlarını boyadığını söyledi.
Gümüşhane Belediyesinde görev yaptığını belirten Muslu, çirkin görüntü oluşturan elektrik panolarında Belediye Başkanı Ercan Çimen’in talimatıyla geçtiğimiz hafta başladıkları çalışma kapsamında 40’tan fazla trafoyu boyamaya başladıklarını dile getirdi.

“Gümüşhanemizin coğrafi konumu nedeniyle istinat duvarları çok olduğu için bize iş çok düşüyor”
İki hafta daha sürecek olan çalışma kapsamında elektrik trafolarına Gümüşhane’nin tarihi ve kültürel değerleri, milli ve manevi değerlerin yanısıra yöreye ait önemli unsurları resmettiğini anlatan Muslu, “İnsanlar sık sık durup izliyor, soru soruyorlar, tebrik ediyorlar. Resim zevkli olduğu kadar da zor. Ciddi emek gerektiriyor. Portre, yağlı boya, duvar çalışmaları yapıyorum. Gümüşhane’de genelde çocuk parklarındaki duvarlar, okullarımızda, Gümüşhanemizin coğrafi konumu nedeniyle istinat duvarları çok olduğu için bize iş çok düşüyor. Panolar reklam panosu olarak kullanılıyordu. Görsel kirlilik vardı. Vatandaş yapıştırıyor sonra sökünce bayağı çirkin görünüyordu. 40’tan fazla panomuz var. Bir hafta oldu başlayalı şuanda 10’u geçti resmettiğimiz panolar. 1015 gün daha sürer” dedi.

“Şehrimizde doğal, kültürel yapıya sahip olan gidip göremediğimiz yerlerin resimlerini çiziyor”
Yapılan çalışma çok yerinde ve güzel olduğunu kaydeden Turgay Yalçın da “Çalışmayı başlatan Belediye Başkanımız Ercan Çimen ve emeği geçen ressam Muharrem Muslu’ya teşekkür ediyoruz. Şehrimizde doğal, kültürel yapıya sahip olan gidip göremediğimiz yerlerin resimlerini çiziyor. Buradaki panoların bu şekilde kalmasını temenni ediyorum. Barış Pınarı harekatını da işledi bazı panolarda. Oradaki askerlerimize, komutanlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yarın gelip reklam yapıştıracaklar yine eski haline dönecek”
Çalışmanın güzel olduğunu fakat duyarsız vatandaşlar yüzünden bir zaman sonra yine eski haline geleceğini savunan vatandaşlardan Yaşar Koç ise “Eskiden buralar pis bir haldeydi. Şimdi arkadaşımız resim yaptı, güzelleştirdi. Yarın gelip reklam yapıştıracaklar yine eski haline dönecek. Bunlar reklam panosu değil. Keşke bunları güzel saklayabilsek” diyerek tepkisini ortaya koydu.

GÜMÜŞHANE

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu günlerde sezonun kapandığı tabiat parkında bu yıl pastırma yazı yaşanıyor Gündüzleri sıcak havanın hakim olduğu tesis hafta içi ve hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu ...
Gümüşhaneli dağcılar Borçka-Karagöl’de kamp kurdu
YEREL HABERLER Gümüşhaneli dağcılar Borçka-Karagöl’de kamp kurdu
TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X