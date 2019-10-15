Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat eserine dönüşüyor Ressam Muharrem Muslu şehrin en işlek caddesinde çirkin görüntü oluşturan panolara Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerini resmediyor

Gümüşhane’nin en işlek caddelerinde üzerlerine yapıştırılan reklam afişleri, el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik trafoları Ressam Muharrem Muslu tarafından sanat eserine dönüştürülüyor.

Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde bulunan 40’tan fazla elektrik panosu Gümüşhane Belediyesinde çalışan ressam Muharrem Muslu tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren resimlerle kaplanıyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmanın 2 hafta daha sürmesi beklenirken, reklam, el broşürü ve diğer materyaller nedeniyle çirkin görünen panolar güzel bir görünüme kavuşuyor.

Caddelerin işlek olması nedeniyle meraklı gözler eşliğinde çalışmasını yapan, vatandaşların sık sık sorularına muhatap olan ressam Muharrem Muslu, bazı panolara da “Barış Pınarı” harekatı nedeniyle tarihi ve milli değerleri resmetti.

Herhangi bir eğitim almadan yaklaşık 20 yıldır resim yaptığını kaydeden Ressam Muharrem Muslu, bugüne kadar Gümüşhane’de çocuk parkları, okul bahçeleri ve şehrin coğrafi konumu nedeniyle çok sayıda bulunan istinat duvarlarını boyadığını söyledi.

Gümüşhane Belediyesinde görev yaptığını belirten Muslu, çirkin görüntü oluşturan elektrik panolarında Belediye Başkanı Ercan Çimen’in talimatıyla geçtiğimiz hafta başladıkları çalışma kapsamında 40’tan fazla trafoyu boyamaya başladıklarını dile getirdi.



“Gümüşhanemizin coğrafi konumu nedeniyle istinat duvarları çok olduğu için bize iş çok düşüyor”

İki hafta daha sürecek olan çalışma kapsamında elektrik trafolarına Gümüşhane’nin tarihi ve kültürel değerleri, milli ve manevi değerlerin yanısıra yöreye ait önemli unsurları resmettiğini anlatan Muslu, “İnsanlar sık sık durup izliyor, soru soruyorlar, tebrik ediyorlar. Resim zevkli olduğu kadar da zor. Ciddi emek gerektiriyor. Portre, yağlı boya, duvar çalışmaları yapıyorum. Gümüşhane’de genelde çocuk parklarındaki duvarlar, okullarımızda, Gümüşhanemizin coğrafi konumu nedeniyle istinat duvarları çok olduğu için bize iş çok düşüyor. Panolar reklam panosu olarak kullanılıyordu. Görsel kirlilik vardı. Vatandaş yapıştırıyor sonra sökünce bayağı çirkin görünüyordu. 40’tan fazla panomuz var. Bir hafta oldu başlayalı şuanda 10’u geçti resmettiğimiz panolar. 1015 gün daha sürer” dedi.



“Şehrimizde doğal, kültürel yapıya sahip olan gidip göremediğimiz yerlerin resimlerini çiziyor”

Yapılan çalışma çok yerinde ve güzel olduğunu kaydeden Turgay Yalçın da “Çalışmayı başlatan Belediye Başkanımız Ercan Çimen ve emeği geçen ressam Muharrem Muslu’ya teşekkür ediyoruz. Şehrimizde doğal, kültürel yapıya sahip olan gidip göremediğimiz yerlerin resimlerini çiziyor. Buradaki panoların bu şekilde kalmasını temenni ediyorum. Barış Pınarı harekatını da işledi bazı panolarda. Oradaki askerlerimize, komutanlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Yarın gelip reklam yapıştıracaklar yine eski haline dönecek”

Çalışmanın güzel olduğunu fakat duyarsız vatandaşlar yüzünden bir zaman sonra yine eski haline geleceğini savunan vatandaşlardan Yaşar Koç ise “Eskiden buralar pis bir haldeydi. Şimdi arkadaşımız resim yaptı, güzelleştirdi. Yarın gelip reklam yapıştıracaklar yine eski haline dönecek. Bunlar reklam panosu değil. Keşke bunları güzel saklayabilsek” diyerek tepkisini ortaya koydu.

GÜMÜŞHANE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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