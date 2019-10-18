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Gümüşhane’de ‘7’den 70’e spor etkinliği’ projesi başladı Gümüşhane’de spor tesisleri artık sadece ...

İHA

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, '7'den 70'e spor etkinliği' projesi ile spor tesislerini sürekli halkın kullanımına açtı. Projenin başlangıcı için Yeni Şehir Stadyumunda spor şenliği düzenlendi.

Gümüşhane’de ‘7’den 70’e spor etkinliği’ projesi başladı Gümüşhane’de spor tesisleri artık sadece maçlarda değil sürekli halka açık olacak

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ‘7’den 70’e spor etkinliği’ projesi ile spor tesislerini sürekli halkın kullanımına açtı. Projenin başlangıcı için Yeni Şehir Stadyumunda spor şenliği düzenlendi.
Çocukların, gençlerin, ailelerin katıldığı etkinlikte stadyum kenarındaki tartan pistte yürüyüş yapan, koşan, paten ve bisiklet süren gençler ve kadınlar, stadyumda kurulan filelerde de voleybol, badminton ve yakar top oynadı, bilek güreşi yaptı.
Etkinliğe eşofmanlarıyla katılan Belediye Başkanı Ercan Çimen de Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay’la birlikte gençlerin oluşturduğu spor halkalarının hepsine girerek onlarla birlikte oyunlar oynadı.

“Herşey insana hizmet için yapıldı”
Spor tesislerinin yalnızca maç günlerinde sporcuların kullanımına açılması yerine her gün vatandaşların kullanımına sunulduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, tesis ve mekanların içinde insanlarla güzel olduğunu, insanların kullandığı zamanlarda mekanların çok daha güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, “Herşey insana hizmet için yapıldı. Son 15 yıldır ülkemizin diğer şehirlerinde olduğu gibi ilimizde de çok ciddi bir şekilde spor yatırımları yapıldı, birçok alanda tesislerimiz var. Daha öncesinde Gençlik Merkezi'nde ki spor salonunun Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye başlamasının ardından bugünden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Yeni Şehir stadı ve yanında bulunan sentetik stat ile etrafında bulunan alanlarda spor etkinliği başlattık” dedi.

“Bütün vatandaşlarımızı eşofmanlarını giyip tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum”
Düzenlenen etkinliğin farkındalık oluşturmak için yapıldığını kaydeden Atalay, “Devletimizin çok güzel yatırımları var. Mekanlar, tesisler içinde insanlarla güzel. Gümüşhaneli vatandaşlarımızı, insanlarımızı, öğrencilerimizi bu mekanlara çekerek 7 gün 24 saat her yaş grubundan insanımızın spor yapmasına imkan ve fırsat vermek istedik. Bugün stadımızın etrafındaki tartan pistte her yaş grubundan vatandaşımız yürüyüşünü, koşusunu yaptı, bisikletini sürdü. Yine aynı şekilde sentetik sahamızda ve etrafında yer alan spor alanlarında sportif faaliyetlerini icra etme imkânı buldu. Sayın Valimizin spor kompleksinin içerisine yapmış olduğu trafik eğitim merkezi de çok güzel bir etkinlik alanı oldu. İnşallah onu spor alanlarına entegre ederek çok verimli bir şekilde kullanacağız. Bizden bu noktada hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve bu yatırımları yapan devletimize şükranlarımızı buradan ifade etmek istiyorum. Yol güzergahında yürüyüş yapan, koşan bir sürü insanımız var. Ben onları ve her yaş grubundan vatandaşlarımızı stadyumun bulunduğu alanda tabiatın içerisinde spor yapmaya, bütün vatandaşlarımızı eşofmanlarını giyip tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Etkinlikte ayrıca 20182019 futbol sezonunda mahalli liglerde dereceye giren kulüplere de kupaları verildi.

GÜMÜŞHANE

17 Ekim 2019 Perşembe

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