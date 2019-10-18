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Gümüşhane İl Genel Meclisinden Barış Pınarı harekatına destek

İHA

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırlarında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü toplandı. Toplantıya önceki dönem Meclis Başkanları da katılarak desteklerini açıkladı.

Gümüşhane İl Genel Meclisinden Barış Pınarı harekatına destek

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırlarında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü toplandı. Toplantıya önceki dönem Meclis Başkanları da katılarak desteklerini açıkladı.
Meclis başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıya İl Genel Meclisi Meclis üyelerinin hastanede tedavi görenlerin haricinde tamamı katılırken, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanları Şerif Bayraktar ve Sebahattin Çobanoğlu da katıldı.
Olağanüstü toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürtün İl Genel Meclisi Üyesi Bahtiyar Soylu’nun yaptırdığı duanın ardından MHP Grup Başkan Vekili Vedat Soner Başer söz alarak bu harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Başer, “Barış Pınarı harekatı tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Bu harekat bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Bu harekatla Türkiye Cumhuriyeti Suriye halını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. İl Genel Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür” dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mihdat Uçan ise “40 yıldan bugüne karanlık bir ideolojiyle vatandaşlarımızın hayatına kast eden, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Teröre karşı verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. PKK bu alan üzerinden ülkemize saldırmaktadır. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Gümüşhane İl Genel Meclisi olarak bu harekatı destekliyor, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız ve sınırsız dua ve desteklerimizi iletiriz” diye konuştu.
Önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanlarından Şerif Bayraktar ve Sebahattin Çobanoğlu de “Burada yüzyılların planları bozuluyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Anadolumuzda, bu bölgede gözü olan haçlı ittifakları yüzyıllardır bu emellerinin peşinde koşuyorlar. Geldiğimiz noktada bu büyük millet onların yüzyıllardır devam eden hayallerini boşa çıkarma noktasına getirdi. Türkiye, gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıkarak gündem belirleyen bir ülke olmuştur” ifadelerini kullandı.
Toplantı nedeniyle İl Genel Meclisi üyelerine ödenecek huzur hakkının Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı duyuruldu.

GÜMÜŞHANE

18 Ekim 2019 Cuma

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