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Gümüşhane’de Yalçın Kurt Kültür evi ve Yeni Mahalle Muhtar Evi’nin açılışı gerçekleştirildi

İHA

Gümüşhane Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yaptırılan muhtar evi ve Yalçın Kurt Kültür Evi, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gümüşhane’de Yalçın Kurt Kültür evi ve Yeni Mahalle Muhtar Evi’nin açılışı gerçekleştirildi

Gümüşhane Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de yaptırılan muhtar evi ve Yalçın Kurt Kültür Evi, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Şehrin eski Belediye Başkanlarından ve bürokrat Yalçın Kurt’un adının verildiği sosyal tesisler ve muhtar evinin açılış programında Kurt'un özgeçmişi okundu.
“Vefanın olmadığı toplumların hiçbir kıymeti yok”
Halk oyunları gösterilerinin ardından konuşan Vali Kamuran Taşbilek, “Muhtarlık müessesi ve köyler demokrasimizin temel taşları. Muhtarlarımıza bu ağır sorumlulukta muvaffakiyetler ve başarılar diliyorum. Burada Belediyemizce yapılan çok amaçlı tesise Eski Belediye Başkanımız Yalçın Kurt’un isminin verilmesi güzel bir vefa örneği oldu. Vefanın olmadığı toplumların hiçbir kıymeti yok. Gümüşhanemiz de vefalı bir toplum yapısına sahip, güzel insanların yaşadığı bir şehir, hizmet edenleri hakkıyla takdir eden ve gönlünde yaşatan bir memleket. Yalçın Kurt’un bu memlekete hem Belediye Başkanı olarak hem de bürokrat olarak çok ciddi hizmetleri var” dedi.
Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Muhtarlar Günü’nü kutlayarak “Biz şehrimizin ve milletimizin emrinde olan insanlarız. Bizim sorumluluklarımız var. Bu işin çekirdeğini muhtarlarımız oluşturduğu için bugüne kadar tarafımıza gelen tüm taleplerini karşılamaya çalıştık. Gümüşhane mimarisinde 2 katlı bir tesis yapmak istiyoruz muhtarlarımıza. Hizmet kervanında bize daha önce önderlik yapan, bu şehre hizmet eden tüm Valilerimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 7 Mart 2018 günü Belediye Meclisimizde Yeni Mahallede yaptırdığımız muhtar evine Yalçın Kurt ismi vermeyi oy birliğiyle kabul etmiştik. Mahallemize ve ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Gümüşhane’nin eski Belediye Başkanlarından ve Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü olarak görev yaparken emekliye ayrılan Yalçın Kurt ise konuşmasında “Gümüşhane bir ekonomik ve coğrafi zorlukları olan bir bölgede yer almakta. Son dönemde çok güzel hizmetler aldı şehrimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesis halkına hizmet edecek çok güzel bir eser olmuş. Bu eserin buraya kazandırılmasında elimizden gelen yardımları da yaptık. Sadece taziye için değil, kültürel sohbetlerin yapılacağı, ilim meclislerinin yapılacağı, çeşitli organizasyonların yapılabileceği çok güzel bir tesis oldu. Birçok ulusal ve uluslararası takdir ve teşekkür belgeleri aldım ama Gümüşhane Belediye Meclisimizin 2012 yılında Yalçın Kurt Caddesi ve bugün de Yalçın Kurt Kültür Evi ismi verilmesi beni dünyanın en bahtiyar insanı yapmıştır” diye konuştu.
Yeni Mahalle Muhtarı Hacı Şerif Ceylan, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de konuşmalarında mahallelerine kazandırılan bu eser için Belediye Başkanı Ercan Çimen’e teşekkür etti.
Törende daha sonra dua yapılması ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

GÜMÜŞHANE

18 Ekim 2019 Cuma

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