Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

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Gümüşhane’de akşam saatlerinde otomobillerin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birisi otobüs durağına girdi.

Edinilen bilgiye göre GümüşhaneTrabzon karayolunun Gümüşhane şehir çıkışında bulunan Gümüşhane tüneli çıkışı, Yeni Şehir Stadyumu karşısında gerçekleşen kazada tali yoldan ana yola çıkan Fatih Yıldız yönetimindeki 61 BK 756 plakalı otomobil, ana yolda Trabzon istikametine giden Emrah Zengin yönetimindeki 19 AK 145 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil kimsenin olmadığı otobüs durağına girerken, ana yolda seyreden otomobilde bulunan sürücü Emrah Zengin ve yanındaki Recep Zengin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapatılan GümüşhaneTrabzon karayolu araçların çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÜMÜŞHANE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:07

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