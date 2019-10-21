Zigana dağında trafik kazası: 3 yaralı

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Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden Samet Kelleci yönetimindeki 69 AJ 456 plakalı otomobil Zigana tünelini çıktıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen Yavuz Selim Ender Polat yönetimindeki 24 AAK 794 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kelleci ve otomobilde bulunan yolcular Hamit Sayımer ile Kemal Şahinoğlu hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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