Başkan Akçay’dan Rize TSO Başkanı'na demiryolu cevabı Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay: “Bu 'yalnız biz' düşüncesini benimseyen dar kapsamlı 'etnosentrik nasyonalizm' görüşüdür”

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, proje ihalesi aşamasındaki ErzincanGümüşhaneTrabzon Demiryolu projesinin yerine kamuoyunda dile getirilen farklı güzergah söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kamuoyunda dile getirilen farklı güzergah söylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirten GTSO Başkanı İsmail Akçay, “Değerli Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun ErzincanGümüşhaneTrabzon Demiryolu Projesi hakkında yapmış olduğu açıklamaları üzüntü ile karşıladım. RTSO Başkanımız açıklamasında kendisinin Rize milliyetçisi olduğunu vurgulayarak, ErzincanGümüşhaneTrabzon demiryolu projesinin yanlış bir hat olduğunu, doğrusunun ise Rize güzergahında yapılacak bir hat olduğunu bölgenin nüfus oranları üzerinden savunuyor. Ulaşımda karayolundan başka alternatifi olmayan ErzincanGümüşhaneTrabzon güzergahının, deniz yolu, havayolu, karayolu gibi zengin ulaşım yolları olan bölge ile nüfus üzerinden mukayese edilmesi doğru değildir. Bu yalnız biz düşüncesini benimseyen dar kapsamlı etnosentrik nasyonalizm görüşüdür. Ülke ve toplumsal menfaatler düşünüldüğünde yeri de yoktur” dedi.



“ErzincanGümüşhaneTrabzon demiryolu projesi şuan proje ihalesi aşamasında”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ülke olarak daha güçlü ve daha zenginleşmenin yolunun ihracattan geçtiğini vurguladığını hatırlatan Akçay, “Bugün Gümüşhane’de yıllık 100 Milyon dolar’lık önemli bir ihracat potansiyelimiz var. Kısa ve orta vadede bunun katları olabilecek ihracatımızın en önemli ve tek alternatifi de demir yolu ağı ve ulaşımıdır. Şuan proje ihalesi aşamasında ErzincanGümüşhaneTrabzon demiryolu projesi hattı aynı zamanda geçmişten beri farklı tarihsel dönemlerde dahi önemli bir ticaret güzergahı olarak kullanılmış ve bu hattı kullanan tüm medeniyet ve devletlere önemli kazanımlar sunmuştur” diye konuştu.

“Biz sadece ili ile değil ülkesi ile zengin olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulunan Akçay, “Hem bölgesel hem de ülkemizin yüksek menfaatleri için geçmişten beri farklı tarihsel dönemlerde dahi önemli bir ticaret güzergahı olarak kullanılan bu bölgeye yapılacak ErzincanGümüşhaneTrabzon ve devam edecek demiryolu hattı en doğru hat ve güzergahtır” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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