40 yıl sonra duygulandıran buluşma Bakanlık müfettişi 40 yıl önceki ilkokul öğretmenini denetleme için geldiği Gümüşhane’de buldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir köy okulunda 40 yıl önce kendisini okutan ilkokul öğretmenini Gümüşhane’de bulan Bakanlık müfettişi öğretmenini evinde ziyaret ederek elini öptü.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişi Mehmet Zeki Yazar, 1979 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kurbançayır köyünde öğretmenlik yapan Gümüşhaneli İsmail Fıçıcı’yı görev için geldiği Gümüşhane’de uzun araştırmalar sonucunda buldu.

Köyden ayrıldıktan sonra öğretmeniyle mektuplaşan fakat bir süre sonra daha iletişim kuramayan Yazar, 40 yıl sonra görev için geldiği Gümüşhane’de öğretmeninin izini sürdü. Samsun’da görev yaparken geçtiğimiz ay emekli olan ve merkeze bağlı Pirahmet köyünde ikamet eden öğretmeni Fıçıcı’ya ulaşan Yazar, öğretmenini evinde ziyaret etti.

Öğretmenin elini öptükten sonra 40 yılın hasretini dindirmek için öğretmeniyle bol bol sohbet eden Yazar, “Ülkemizin cennet köşelerinden birisi, kendi küçük gönlü geniş vilayetlerden Gümüşhane’ye görev çıktı ve grup halinde geldik. Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' ifadesini kendimize şiar ederek ilkokul yıllarında Gümüşhaneli İsmail Fıçıcı olarak aklımda kalan, o yıllarda bizlere büyük emek sarf eden öğretmenim köyden ayrıldıktan sonra kendisini çok sevdiğimizden mektup yazar, bayram tebriği göndeririz. O zarfın üzerine de Köse, Kelkit, Gümüşhane İsmail Fıçıcı diye yazdık. Bir zaman sonra iletişim koptu” dedi.

Okulların denetimi için grup halinde Gümüşhane’ye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirildiğinde hafızasına kazınan öğretmenini bulmak için araştırmalara başladığını dile getiren Yazar, “Civardan, Milli Eğitim personeliyle araştırarak hocamızın hayatta olduğunu ve Pirahmet köyünde ikamet ettiğini öğrendik. Sabırsızlıkla kendisini ziyaret etmek, elini öpmek, eğitim öğretim alanında öğretimden çok eğitim alanına ağırlık vererek kalbimizde, gönlümüzde çok büyük bir yer edinen, hatta ismini hafızalarımıza kazınmasına vesile olan eğitimleri sayesinde kendilerini görmek, elini öpmek, kucaklamak istemiştim. Telefonunu bulunca aradım. O gelmek istedi fakat ben çok rahatsız oldum. Biz gelip elinizi öpeceğiz dedim ve ziyaretimi gerçekleştirdim. Aradan 40 yıl geçti. Bizlere eğitimde çok başarılı, gelecek için eğitimde çok katkısı olan hocamı görüp elini öpmek benim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Bir öğretmenin en büyük hasılatının ülkeye, vatanına, milletine, bayrağına faydalı fertler yetiştirmek olduğunu kaydeden Yazar, “Bizlere de vatana, millete, geleceğimizin teminatı olan öğrencileri yetiştirmekte çok büyük emekli olan, söz sahibi olan İsmail Fıçıcı ağabeyim, öğretmenim, emektarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisini görmekten büyük mutluluk duydum” şeklinde konuştu.

Meslek hayatında 40 yıl 1 ay görev yaptıktan sonra geçtiğimiz temmuz ayında Samsun’da emekli olan ve köyüne dönen öğretmen İsmail Fıçıcı ise bir Bakanlık müfettişinin kendisini aradığını duyunca aklına “Acaba bir soruşturma mı var?” sorusunun geldiğini söyledi.

Daha sonra ilk görev yeri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kurbançayır köyünde 1979 yılında ilkokul 1 ve 2.sınıfta okuttuğu öğrencisi Mehmet Zeki Yazar’ın Bakanlık müfettişi olarak Gümüşhane’ye geldiğini öğrendiğini hatırlatan Fıçıcı, “Sadece adım aklında. Milli Eğitim’den sormuş soruşturmuş, köylülerimi bulmuş ve bugün yanıma geldi. Hocam ben yanına geleyim dedim ama o geldi ve zorla elimi öptü. Dünyada bundan büyük bir mutluluk yaşamadım ben. İlkokul öğretmeninin kutsallığı işte burada. 40 yıl sonra bir öğrencisinin gelip köyünde onu bulup ziyaret etmesinin bir öğretmene verdiği huzur, mutluluk tarif edilemez. Babası köyde benim en samimi dostumdu. Çok ekmeklerini yedim, çok insanlıklarını gördüm. Öyle babadan böyle evlat olur. Görülmemiş bir iş ki 40 yıl sonra bir Bakanlık müfettişi geldi ilkokul öğretmenini buldu, ziyaret etti, elini öptü” dedi.

Yazar’ın 40 yıl boyunca kendisini nasıl aklında tuttuğunu, nasıl bulduğunu bilemediğini ifade eden Fıçıcı, kendisinde de o dönemki öğrencilerinin fotoğrafları olduğunu ve ilk fırsatta Yazar’a göndereceğini kaydetti.

GÜMÜŞHANE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.