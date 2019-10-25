Gümüşhane’de Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 78 sporcunun katılımıyla kros yarışması düzenlendi.

Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya il merkezindeki okullardan 42 erkek, 36 kız olmak üzere toplam 78 sporcu katıldı.

Yarışma sonucunda 3 bin metre koşan Genç Kızlarda Sibel Topuz birinci, Kübra Kuvvet ikinci, Nagihan Çolak üçüncü, 5 bin metre koşan Genç Erkeklerde Binali Ozan birinci, Muhammed Şayık ikinci, Murat Ten üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerinin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Kamuran Taşbilek tarafından verileceğini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Cumhuriyet Bayramı Kros yarışmamıza katılan tüm antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

GÜMÜŞHANE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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