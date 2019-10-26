TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Kırklarelispor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Kırklareslispor’u 21 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Hamdi Tontu xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (İlke Tankul dk. 68 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Burak Sarı xx, Mert Çakar xx (Hasan Kaşıkara dk. 63 xx), Tuğay Adamcıl xx (Raif Gündoğdu dk. 76 x), Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx

Kırklarelispor: Egemen Gençalp xx, Davut Babur xx, Müslüm Aydoğan xx, Caner Koca xx, Emre Keleşoğlu xx (Malik Karaahmet dk. 90 ?), Emre Balkı xx (Serkan Sözmen dk. 59 xx), Umut Pusat xx, Bahadır Çiloğlu xx, Mert Sinan Pekesen xx, Enis Çeliksu xx (Deniz Ataç dk. 86 ?), Yusuf Çelik xx

Goller: Ahmet Güven (dk. 52), (dk. 81 pen.) (Gümüşhanespor), Enis Çeliksu (dk. 59) (Kırklarelispor)

Kırmızı kart: Bahadır Çiloğlu (dk. 20) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Mert Çakar, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Yusuf Çelik, Egemen Gençalp, Enis Çeliksu (Kırklarelispor)

GÜMÜŞHANE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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